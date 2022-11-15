الحقيل يفتتح معرض البناء السعودي بمشاركة ٤٣ دولة و٥٥٠ جهة مشاركة

البلاد : متابعات

افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل معرض البناء السعودي بدورته ٣٢ والذي يقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يستضيف أكثر ٥٥٠ عارض من ٤٣ دولة خبراء بصناعة البناء العالمية.

وقال الوزير ماجد الحقيل اثناء حفل الافتتاح ان التطور الذي تحظى به المملكة في كافة الانشطة والاصعدة خصوصا في مجال المقاولات والبناء يعتبر بصمة واضحة تتوافق مع روية المملكة ٢٠٣٠

من جانبه اكد محمد الحسيني ، المستشار في معارض الرياض (REC) ان السعودية تعمل كمركز لوجستي قوي يربط القارات الثلاث في آسيا وأوروبا وأفريقيا. تماشياً مع رؤية 2030 ، لتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية في بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والطرق لتعزيز الترابط في المملكة وتسهيل تدفق المواد الخام ورأس المال والموارد البشرية.

ويأتي هذا المعرض في وقت يشهد قطاع البناء السعودي نموا كبيرا. مع مشاريع بقيمة 3 مليارات ريال سعودي وأكثر من 5000 مشروع إنشائي مخطط لها في المملكة لهذا العام وحده ومعرض البناء السعودي 2022 يعتبر منصة مثالية لمجتمع البناء المحلي والعالمي لبناء شراكات واستكشاف الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع البناء في المملكة.

وكشف الحسيني ان معرض البناء السعودي 2022 يعرض تقنيات وحلول البناء المبتكرة ، والتقدم الملهم في قطاع البناء ، ويتميز بأحدث التقنيات في مجال علم المواد.

واضاف ان المعرض يضم عدد من جلسات النقاش المصاحبة والتي يشارك فيها نخبة من كبار القيادات والتنفيذين والخبراء في مجال العقار والبناء وكذلك مشاركة اكاديمين ومختصين في عدة جلسات حوارية على مدى اليومين من المعرض تتعلق بالبناء الحضري والمدن الذكية و الاستدامة وتكنولوجيا البناء.