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ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة العشرين ويزور عدة دول آسيوية

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1444 هـ      14 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بناءً على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

كما سيقوم ولي العهد بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص المقام الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي سموه خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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