معهد إعداد القادة يقيم ماجستير الإدارة الرياضية بالتعاون مع كلية ريال مدريد

الرياض – هاني البشر

انطلق اليوم الاثنين، برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الإدارة الرياضية الذي يقيمه معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بالتعاون مع كلية ريال مدريد للدراسات العليا – الجامعة الأوروبية بمشاركة 22 من منسوبي القطاع الرياضي، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من خلال البرامج النوعية التي تخدم القطاع الرياضي في المملكة.

ويستمر البرنامج لمدة عام يخضع خلاله الطلاب إلى دروس وواجبات وورش عمل افتراضية (عن بعد) في عدد من الوحدات التعليمية؛ أبرزها الإدارة العامة في الشركات الرياضية، الاقتصاد، التسويق والتواصل، إدارة الملاعب الرياضية وتشغيلها، ريادة الأعمال والرياضة من أجل التنمية، تشغيل المرافق الرياضية، وغيرها من الوحدات.

ويعتبر البرنامج استمراراً للبرامج التي أطلقها المعهد في مختلف التخصصات الرياضية بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للنهوض بالعمل في القطاع الرياضي والوصول إلى أعلى درجات التميز والنجاح.