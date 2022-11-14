غدًا.. انطلاق فعالية “بلاك هات” بجوائز تفوق مليون ريال

الرياض : البلاد

تنطلق غدًا فعالية “بلاك هات” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورماتك، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال الفترة من 15 – 17 نوفمبر في واجهة الرياض، وتعد الفعالية الأكبر من نوعها في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، وتشهد حضور عدد كبير من رؤساء قطاع أمن المعلومات في أهم الشركات العالمية المختصة.

وتشتمل الفعالية على ستة أقسام رئيسة هي: القمة التنفيذية التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة، كما تضم الفعالية منطقة آرسنال التي تتيح للزوار فرصة التعرف على وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، إلى جانب منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية إستراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة 1,000,000 ريال لمسابقتي “التقط العلم” التي يشارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقًا للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 700,000 ريال، إضافةً لمسابقة “كأس منصة مكافآت الثغرات” التي يتنافس فيها المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300,000 ريال.

وستضم منطقة الفعاليات القرية السيبرانية التي تقام فيها 6 تحديات؛ وهي تحدي اختراق السيارة، الذي يثقف الباحثين الأمنيين حول وظائف أنظمة المركبات، وتحدي الهروب من الغرفة، الذي يحفز المتسابقين على استخدام معرفتهم في الأمن السيبراني للخروج من الغرفة ضمن إطار زمني محدود من خلال توظيف خبراتهم لحل سلسلة من الألغاز، كما تضم المنطقة تحدي فك الأقفال، الذي يعرف الزوار على التقنية المستخدمة لاستغلال نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، إلى جانب تحدي المدينة الذكية، الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية، حيث يوظف المتسابقون خبرتهم للوصول إلى الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية. كما تضم منطقة الفعاليات تحدي اختراق الدرونز، الذي يعتمد على التحكم في طائرة الدرون والقدرة على تنفيذ هجمات عليها، وأخيرًا اختراق الرقائق الإلكترونية التي تعرف الزوار على كيفية مهاجمة إنترنت الأشياء وأجهزة الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى المسابقات المتوفرة في منطقة الفعاليات، تحتضن بلاك هات مسابقة “سايبر سييد” المخصصة للشركات الناشئة المشاركة، التي تقوم باستعراض برامجها أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين والفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 80,000 ريال.

وتأتي الفعالية بمشاركة الكثير من الجهات المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال.