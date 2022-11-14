ختام بطولة كرييتيف الأولى لمخضرمي كرة القدم في جدة

جدة- البلاد

اختتمت مؤخرا بطولة كرييتيف الأولى للمخضرمين فوق عمر 40 عامًا في كرة القدم؛ حيث جمع النهائي بين فريقي أصدقاء O15 ومخضرمي القوزين، وقد انتهى اللقاء بفوز O15 بركلات الترجيح ، بعد التعادل الإيجابي ٣/٣ في المباراة.

يذكر أن البطولة شارك فيها العديد من نجوم الكرة السعودية والأفريقية، بالإضافة لنجوم الأحياء في المنطقة الغربية، مثل الكابتن صالح الصقري، وحمد المنتشري، وعيسى المحياني، ، ومبروك زايد، ومناف أبو شقير، وبندر بريك، ووليد العمودي، وفيصل الجحدلي، وفهد عداوي، وحسن عايش، وعبيد الشمراني، وناصر الحارثي، وشعبان الزبيدي، ونجم الكرة السودانية، ونجم المريخ سعيد السعودي، واللاعب المميز بابو.

رئيس اللجنة المنظمة ماجد الغامدي ونائبه حسين العمودي شكرا نجم الكرة السعودية الكابتن مهند عسيري على حضوره وتسليمه كأس النسخة الأولى للفريق الفائز، كما ثمنا جهود الرعاة وداعمي البطولة.