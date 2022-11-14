“تقني مكة” يدشن “مبادرة رافد” بجميع المنشآت

جدة ـ البلاد

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني “مبادرة رافد” لجميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ، وتستهدف المبادرة التي تم تدشينها بالكلية التقنية بجدة تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات بسوق العمل وذلك لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.

ورحب “القرني” في مستهل التدشين بعمداء الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات ومنسقي ومنسقات التوظيف بالمنشآت، مشيداً بمبادرة رافد التي اعلن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لدعم الجهود الرامية الى تمكين الشباب وزيادة تنافسيتهم الوظيفية في سوق العمل الذي يشهد نموا متسارعا في المملكة تحقيقا لرؤية 2030 وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة لبناء كوادرها المهنية من خلال تعزيز المهارات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار “القرني” إلى أن هذه المبادرة تدعم انتقال المتدربين من مقاعد التدريب الى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنه تسرع من وتيرة التوظيف أثناء التدريب وعقد البرامج المعنية برفع مستوى المهارات الوظيفية لدى المتدربين، مؤكداً على جهود منسقي التوظيف بالمنشآت التدريبية لإستفادة المتدربين والمتدربات من هذه المبادرة لتنمية قدراتهم والانخراط مبكراً في سوق العمل حيث سيساهم ذلك في تعزيز تنافس الخريجين في سوق العمل وتوفير فرص العمل بعد التخرج.

من جهتها دعت الدكتورة خلود القحطاني مالكة مبادرة رافد أبناء وبنات التدريب التقني الى الاستفادة القصوى من الفرص الوظيفية التي تتاح لهم عبر مبادرة رافد لتطوير أنفسهم واكتساب الخبرات للمساهمة بفاعلية في صناعة مستقبل الوطن في ظل القيادة الرشيدة التي توفر الدعم اللازم لإعداد الكفاءات الوطنية في كافة القطاعات ومنها قطاع التدريب التقني.