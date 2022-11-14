تعزيز التعاون الأمني مع بنغلاديش

دكا – واس

عقد نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود في العاصمة البنجلاديشية دكا، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد أسد الزمان خان كمال ، وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وشهدت الجلسة التوقيع على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، كما جرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والوفد المرافق لمعالي نائب الوزير، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية البنجلاديشية.