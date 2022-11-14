المحليات

برعاية وزير الداخلية.. تدشين 5 خدمات للأمن العام في منصة «أبشر»

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1444 هـ      14 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم (الاثنين)، عدداً من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة «أبشر»، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني.

وشملت الخدمات المدشنة، استبدال اللوحات وإيصالها، والإبلاغ عن اللوحات المسروقة والمفقودة، وتفويض القيادة للزائرين لاستئجار مركبة، وفسح البنادق الهوائية للقطاع الخاص، وإصدار تصاريح القطع الصخري للقطاع الخاص.

ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتداداً للتحول الرقمي في خدمات وزارة الداخلية، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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