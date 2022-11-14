اختتام الدورة السادسة من برنامج إعداد وتأهيل إداريي فرق كرة القدم

الرياض – هاني البشر

اختتمت أمس الأحد الدورة السادسة من برنامج إعداد وتأهيل إداريي فرق كرة القدم والفئات السنية والذي أقيم خلال الفترة من 6 – 13 نوفمبر الجاري لإداريي أندية منطقة الجوف والحدود الشمالية، تحت إشراف اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهد البرنامج العديد من المحاضرات التي تطرقت إلى كافة جوانب إعداد وتأهيل وتطوير إداري الفريق والفئات السنية.

وتم خلال المحاضرات وورش العمل التي أشرف عليها عضو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي الدكتور علي الغامدي تقديم وشرح القوانين واللوائح والأنظمة، والتعريف بالمهام المكتبية والميدانية للإداري، وعلاقة الإداري بالأجهزة المختلفة بفريق كرة القدم، ومجالات الصحة النفسية والذهنية للاعبين، وتطبيقات برنامج (TMS)، وورش عمل لموضوعات حيوية مرتبطة بعمل الإداري المحترف مثل إدارة الأزمات الرياضية وتطبيقات القيادة وتطبيقات السلوك الحركي ونماذج التقييم المختلفة.

وشارك في المحاضرات عدد من المحاضرين، وهم كل من رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي نعيم البكر ونائبه عبدالله الدخيل ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان وعضو اللجنة الفنية الدكتور علي الغامدي والدكتور فالح أبو رجيله والدكتور محمد فقيهي والدكتور أحمد معيدي والدكتور غريب الشويعر والدكتور إبراهيم بكري والمدرب مشبب الزياد وعبدالمجيد المنصور ومحمد السليم والدكتور رفيق رضوان والدكتور عبدالرحمن الحازمي وعبدالعزيز العوجان من لجنة الاحتراف والأستاذ مريح المريح مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة.

يذكر أن دورات البرنامج سوف تقام في جميع مناطق المملكة ويُستهدف من خلالها إداريي كرة القدم المرشحين من الأندية، حيث أقيمت حتى الآن في مناطق الرياض والدمام وجدة والقصيم والجوف، فيما ستقام الدورة القادمة في منطقة جازان.