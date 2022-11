هل يلحق بنزيمة بأول مباراة لفرنسا في كأس العالم 2022؟

بدد كريم بنزيمة (34 عامًا) الشكوك حيال لحاقه بأول مباراة في كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الفرنسي، المقرر إقامتها ضد أستراليا يوم 22 نوفمبر.

وتحدث بنزيمة إلى وسائل الإعلام السبت على خلفية زيارته إلى مدينة ليون الفرنسية لتقديم الكرة الذهبية 2022 إلى جماهير نادي أولمبيك ليون.

وأمام عشرات آلاف المشجعّين في ملعب “غروباما” معقل ليون، قدّم بنزيمة الكرة الذهبية لجماهير النادي اعترافًا منه بفضل ليون في مسيرته.

وكان بنزيمة قد حصد جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته في نسخة العام الحالي 2022 لأفضل لاعب في العالم من مجلة “فرانس فوتبول”.

ولم يشارك بنزيمة في مباريات ريال مدريد الـ6 الأخيرة للإصابة، ما أثار شكوكًا حول إمكانية لحاقه بمباريات المنتخب الفرنسي في المونديال.

لكن اللاعب طمأن الجماهير السبت وقال في تصريحات لبرنامج “لو سوار” الفرنسي إنه يتعافى جيدًا ويمكنه اللحاق بافتتاحية مباريات المونديال.

وتلعب فرنسا -حاملة اللقب- افتتاحية مبارياتها في كأس العالم يوم 22 أمام أستراليا في المجموعة الرابعة التي تضم معها تونس والدنمارك.

Karim Benzema presenting his Ballon d'Or to the Lyon fans will give you goosebumps 🔥

(via @PVSportFR) pic.twitter.com/woW7QvU6ef

— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2022