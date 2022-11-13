الشربتلي يتوج بالجائزة الكبرى لبطولة جاهز الدولية الأولى لقفز الحواجز

الرياض- البلاد

تُوّج الفارس عبدالله الشربتلي بطلاً للجائزة الكبرى لبطولة جاهز الدولية الأولى لقفز الحواجز، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام على مقر قفز السعودية بالجنادرية بالرياض.

وذلك بعد تقديمه أداءً مميزاً استحق من خلاله تحقيق المركز الأول والثالث على حواجز ارتفاع 150 سم فيما ذهب المركز الثاني للفارس الألماني ديفيد ويل.

وأقيم في اليوم الأخير من البطولة ستة أشواط؛ حيث كانت البداية مع شوط ارتفاع 125 سم، الذي ذهبت صدارته للفارس خالد آل هادي، فيما حقق المركز الثاني الفارس مشعل الحربي وثالثاً الفارس فيصل العودة، وفي الشوط الثاني المخصص لفرسان المستقبل ارتفاع 120 سم حقق المركز الأول الفارس حسن آل هادي، فيما نال المركز الثاني عثمان باكرمان، وثالثاً الفارس الفيصل قاروت.

وفي الشوط الثالث ارتفاع 130 سم ذهبت صدارته للفارس لوبيز دي أوسا فيما حقق المركز الثاني الفارس عبدالعزيز العيد وثالثاً الفارس سعد الشهراني، وفي الشوط الرابع على حواجز ارتفاع 130 سم استطاع الفارس عبدالله الشربتلي أن يحقق المركز الأول والثاني فيما حل ثالثاً الفارس سعد العجمي، وفي الشوط الخامس ارتفاع 135 سم استطاع فرسان الأردن أن يحققوا صدارة الشوط بتحقيق المراكز الثلاث الأولى؛ حيث حل الفارس إبراهيم بشارات أولا فيما جاء ثانياً الفارس نصوح كيالي، وفي المركز الثالث الفارس رعد ناصر.