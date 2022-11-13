الدراسات في مجال الإذاعة والتلفزيون ترصد متطلبات المتلقين

الرياض ـ البلاد

دعا متخصصون في الإنتاج وصناعة المحتوى إلى التحالفات والشراكات في قطاع الإنتاج التلفزيوني والإذاعي لمواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية في مجالات الإعلام والفن والإنتاج، مشيرين إلى أهمية الدراسات الأكاديمية في فهم ورصد ومتطلبات الجماهير المتغيرة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 التي تحتضنها الرياض، بعنوان “الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة التحول الرقمي”، التي أوضحت الصعوبات المختلفة في العلمية الإنتاجية من ناحية الإمكانات البشرية والفنية والمعدات والقنوات والميزانيات، مشيرة إلى المنافسة المتطورة والسريعة بفضل التكنولوجيا الرقمية عالية الجودة، داعية إلى التحول إلى الشراكات والتحالفات بين المنتمين والمهتمين في الإنتاج وصناعة المحتوى.

وتناولت الجلسة مستقبل الإنتاج الإعلامي بالمنطقة العربية، الذي اقتسمه المنتجون ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح كل فرد قادرًا على أن يصنع محتوى خاص، مما يؤثر بشكل كبير على الصناعة والمنتج، والتطرق إلى التحديات التي تواجه صناع المحتوى ونقص المناهج المعتمدة، واقتراح أن يكون الدعم الحكومي باستهداف التدريب ودعم الأعمال التي تدعم التوطين واستقطاب شركات الإنتاج لتنتج أعمالها داخلياً، كذلك الاستفادة من الدراسات الأكاديمية المتخصصة لفهم الشبع الترفيهي للأجيال الجديدة. إلى ذلك توَّج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، الأعمال الفائزة بجوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية ورؤساء ومقرري لجان التحكيم، كما شهد حفلُ إعلان جوائز التبادلات توقيعَ عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العربية للبث الفضائي، وشركة تختص بالأقمار الصناعية، فيما وقَّع رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية مذكرة تفاهم مع إذاعة لبنان بمناسبة إطلاق الخدمة السحابية.ووقَّع رئيس إذاعات الدول العربية والمدير العام للاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة إعلامية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد إذاعات الدول العربية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.

وجاءت جوائز مسابقات التبادلات التلفزيونية والإنتاج المشترك كالتالي: حصد التلفزيون السعودي جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة، وأما جائزة أفضل فيلم في الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك فقد كانت من نصيب الفيلم الوثائقي “أصحاب الهمم” من إنتاج التلفزيون الأردني، كما حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على المركز الأول في جائزة منسقي التبادلات الإخبارية لعام 2022م، فيما جاءت شبكة الإعلام العراقي في المركز الثاني.

وحصد جائزة التبادلات البرامجية قسم التنسيق بالإذاعة العراقية، ونال جائزة التبادل الإخباري قسم التنسيق في الإذاعة الفلسطينية، وأسندت جائزة “تبادلات الكلاود” لقسم التنسيق بالإذاعة العراقية، كما تُوج أيضاً بجائزة المنسق الإذاعي لقسم التنسيق بالإذاعة الفلسطينية.

وفي مسابقات برامج التبادل الإذاعي لعام 2022م، وضمن برنامج “بعيون عربية” حول موضوع “هجرة العقول” فاز برنامج “استنزاف” من إنتاج الإذاعة المصرية بالمركز الأول، وتناصف الجائزة الثانية برنامج “هجرة العقول” من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وبرنامج “الأدمغة المهاجرة بين الحاجة والحنين” من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام.وأما فئة برنامج “أعلام العرب” حول موضوع “أعلام الدراما الإذاعية في الوطن العربي” حصد برنامج “رحلة في عالم” للمخرج علي محمود الجائزة الأولى، وجاءت الجائزة الثانية من نصيب برنامج “أعلام الدراما” الإذاعية في الوطن العربي أحد منتجات شبكة الإعلام العراقي.

وشهد المهرجان في دورته الحالية تكريم الرؤساء والمقررين ولجان التحكيم، ففي لجنة المسابقات الإذاعية الرئيسية تم تكريم رئيس اللجنة عوض جادين محيي الدين، ومقرّر اللجنة عبدالله حرمة الله.

وعن لجنة المسابقة الإذاعية الموازية كُرِّمت رئيسة اللجنة عائشة عبداللطيف، والمقررة فريدة الرحماني، وفي لجنة الدراما كُرِّم رئيسها مجدي أبوعميرة، والمقرر حبيب المسلماني.

وكُرِّم من لجنة البرامج التلفزيونية رئيسها جمال الدين مصطفى الشيخ، والمقرّر سعد شاهين المريخي، وفي لجنة الوثائقيات التلفزيونية كُرِّم رئيسها نضال السبيعي، والمقرّر متعب المطيري، وفي لجنة الأخبار التلفزيونية كُرِّم الرئيس أحمد المنصوري، والمقرّر سعد العليان.