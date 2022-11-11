عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الرياض : واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، الحفل السنوي للجامعة، وتخريج 245 طالباً وطالبة من الدفعة 40، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، كلمة خلال الحفل، نوَّه فيها بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من المملكة ما مكنها من الاضطلاع بدورها ككيان عربي يعنى ببناء القدرات البشرية، والبحث العلمي في المجالات الأمنية، معرباً معاليه عن شكره ومنسوبي الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما توليه حكومة المملكة من كريم اهتمام ودعم متواصلين للجامعة ولكل ما يعزز العمل العربي المشترك.

وأكد معالي رئيس جامعة نايف العربية، أن الجامعة تواصل العمل على تحقيق مستهدفات خطتها الاستراتيجية للوصول إلى أن تكون الجامعة المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أن الجامعة نفذت منذ بداية هذا العام أكثر من 140 دورة تدريبية، استفاد منها 1650 متدرباً في مجالات شملت القيادة وإدارة الأزمات ومكافحة المخدرات والجرائم السيبرانية والاقتصادية، كما أضافت الجامعة هذا العام برنامجين متخصصين جديدين لبرامجها الأكاديمية هما برنامج ماجستير إنفاذ القانون، وبرنامج الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

كما ألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة أكد فيها أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أثبتت أهمية الدور الذي تقوم به في تأهيل الكوادر الأمنية العربية بالتعليم وفق أحدث الممارسات والنظم في المجالات الأمنية على مستوى العالم، والتركيز على التجارب الناجحة ونقل الخبرة في مجالات الأمن السيبراني و الأمن الصحي وغيرها من المجالات الأمنية.

إثر ذلك تابع سموه عرضاً مرئياً بمناسبة مرور 50 عاماً على طرح فكرة إنشاء الجامعة في المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب الذي أقيم عام 1972م في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد سموه عرضاً آخراً عن تأسيس مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة، والمركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود.

ومن ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الطالب الخريج مشعل بن محماس الحارثي عبروا خلالها عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود على حضوره حفل تخرجهم، بعد ذلك أعلنت نتيجة الدفعة 40 لخريجي الجامعة لعام 2021 – 2022 م، وكرَّم سموه أوائل الخريجين.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، قد ترأس اجتماع الدورة الثامنة والأربعين للمجلس الأعلى للجامعة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها عدداً من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.