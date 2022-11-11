أخضر السلة يفوز على نظيره الهندي ويواجه الفلبين غدًا في تصفيات المونديال

جدة- البلاد

فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره الهندي 54/85 في اللقاء الذي أقيم أمس على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله في جدة في النافذة الخامسة بتصفيات كأس العالم. الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب السعودي 28/38.

قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى جيدًا وظهرت بصمات مدربة الجديد يوهان غويا كرز على أداء لاعبي الأخضر، خاصة في الأداء الدفاعي الذي كان مفتاح الفوز للمنتخب في اللقاء، والاعتماد على الأداء السريع الذي منح الأفضلية للمنتخب السعودي في الهجوم، واعتمد المدرب على عدد من اللاعبين الذين يمثلون المنتخب لأول مرة، وقدموا مستوى جيدا ومقنعا. ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره الفلبيني غدًا السبت، وذلك على نفس الصالة عند الساعة 7.00 مساء.