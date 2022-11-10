“إنفاذ” يشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 90 عقارًا

جدة : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة 11 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 90 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 14 حتى 20 نوفمبر من العام الحالي.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر، وتبدأ المزادات بمزاد فال العقاري الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمحافظة جدة، ثم مزاد سمو الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات تقع في منطقتي جازان وعسير، ثم مزاد سروات الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 21 عقارًا بمنطقتي عسير ومكة المكرمة، ثم مزاد الجنوب الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمنطقتي عسير وجازان، ثم مزاد الهدا الإلكتروني الذي يقام على 11 عقارًا بمدينة الطائف، ثم مزاد إطلالة طريق الملك فهد الحضوري الذي يعرض 11 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد الحناكية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الحناكية، ثم مزاد تلال الإلكتروني الذي يقام على 12 عقارًا بمحافظة حفر الباطن، ثم مزاد الحرة الإلكتروني الذي يقام على 11 عقارًا بمحافظة القريات، ثم مزاد واحات الطائف الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد نجد العذية الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بمنطقة الرياض.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.