منافسات ممتاز اليد تعاود الدوران

الرياض – هاني البشر

تعود يوم غداً الجمعة منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد توقف استمر لمدة 31 يوماً، بسبب إقامة بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» ودورة الألعاب السعودية، بالإضافة لإقامة المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للمنتخب السعودي الأول استعداداً للمشاركة في بطولة العالم «بولندا والسويد 2023»، حيث ستقام 6 مباريات ضمن الجولة السابعة.

وستنطلق أولى المباريات عند الساعة الرابعة مساءً، حينما يستضيف الوحدة نظيره الزلفي على صالته بمكة المكرمة، وعند الساعة السادسة مساءً يحل الخليج المنتشي بتحقيق ذهبية دورة الألعاب السعودية ضيفاً ثقيلاً على الأهلي، في صالة وزارة الرياضة بجدة، وبنفس التوقيت تنطلق الصافرة لـثلاث مواجهات أخرى، عندما يلعب الصفا مع نظيره القارة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي الابتسام مع الهدى على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وستختتم مباريات الجولة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بمواجهتين، ستجمع الأولى مضر مع الترجي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وسيلتقي المحيط مع النور على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وتحتل فرق الخليج ومضر والصفا المراكز الثلاثة الأولى توالياً برصيد 8 نقاط، ثم تأتي فرق النور والأهلي والوحدة والهدى في المراكز من الرابع حتى السابع برصيد 6 نقاط، ويتبعهم فريقا الزلفي والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 4 نقاط، وفي المركزين العاشر والحادي عشر يأتي الابتسام والقارة برصيد نقطتين، ويقع المحيط في مؤخرة الترتيب بدون أي نقطة، علماً بأن الجولة السادسة من منافسات الدوري لم تلعب حتى الان، إذ أنها مؤجلة إلى يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022م.