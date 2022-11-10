قاطرة كهربائية لنقل المسنين وذوي الإعاقة بالحرم

مكة المكرمة – البلاد

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

ويبلغ طول القاطرة الكهربائية 2.98 متراً وعرض (1) متراً ويتم تشغيلها بـ8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلو متراً، كما زوُدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلالها سيرها في الممرات والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم وحساسات أخرى للتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالِ التقنية يتم من خلاله التحكم في التوجيه وحساسات الاستشعار.

وصُنعت القاطرة الكهربائية من الألياف الزجاجية “فايبر كلاس” وبشكل عصري يحمل أعلى معايير الأمان والسلامة وتصميم محدد لارتفاع الأبواب بحيث تضمن وجود الركاب داخل حدود العربة، كما تحمل القاطرة عدة مميزات منها قدرتها على حمل 7 ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة 360 في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف مما يتيح دخولها في المصاعد الكبيرة وسلاسة حركتها داخل المسارات المخصصة للطواف والسعي، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.