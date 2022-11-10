“طاش ما طاش”.. عودة أشهر مسلسل سعودي

جدة : البلاد

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، رسميا، عودة المسلسل الكوميدي السعودي الأشهر «طاش ما طاش» إلى الشاشة الرمضانية مجدداً، ليستأنف المسلسل حلقاته بعد انقطاع دام 11 عاما.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر»: «التحضير لطاش ما طاش إن شاءالله رمضان القادم مع MBC وبرعاية هيئة الترفيه»، مرفقا مع تغريدته صورة تجمع نجمي المسلسل الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

و«طاش ما طاش»، هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي من بطولة عبد الله السدحان وناصر القصبي.

بدأ إنتاجه عام 1992. وعرض في 22 فبراير (شباط) 1993 في شهر رمضان المبارك، محققاً نجاحاً كبيراً على مدار 18 موسماً ماضياً، تضمنت 540 حلقة كاملة. وفي رمضان 2023، يعود الثنائي السدحان والقصبي بنسخة جديدة من المسلسل.