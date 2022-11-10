رفع جوائز بطولة أرامكو النسائية الدولية للقولف الى 5 ملايين دولار 

الرياض – هاني البشر

تشهد نسخة هذا العام من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، زيادة في مجموع جوائزها المالية لتصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يُعد خمسة أضعاف مجموع جوائز البطولة في العام الماضي.

وستتنافس لاعبات القولف العالميات على مجموع جوائز يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية تحت مظلة الجولة الآسيوية. وهو الأمر الذي يجعل بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية ثالث أكبر بطولات الجولة الأوروبية للسيدات من حيث مجموع الجوائز مع حصول الفائزة باللقب على مبلغ 750,000 دولار.

وتأتي هذه الزيادة كجزء من تعاون مستمر بين قولف السعودية والجولة الأوروبية للسيدات، في البطولة التي تعود للعام الرابع على التوالي وتقام في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في الفترة من 16 حتى 19 فبراير 2023، بمشاركة 120 من نخبة لاعبات القولف العالميات.

وقال ماجد السرور – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقولف السعودية: “بعد ثلاث سنوات من النجاح في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، يسعدنا أن نقدم مجموع جوائز مالية لبطولة السيدات مماثلة لبطولة الرجال ابتداءً من عام 2023 وذلك جزء من خططنا الطموحة لإلهام المواهب المحلية ولجذب أفضل لاعبات العالم” وأضاف: ” هذا دليل واضح على دعمنا لرياضة القولف للسيدات، وعلى منح اللاعبات المكافآت التي يستحقونها. مع التزامنا المستمر في قولف السعودية بتشجيع السيدات على المشاركة في رياضة القولف في جميع أنحاء المملكة”.

ومن جانبها قالت أليكساندرا أرماس، الرئيسة التنفيذية للجولة الأوروبية للسيدات: “زيادة مجموع الجوائز هي لحظة مهمة ليس فقط في الجولة الأوروبية للسيدات، بل بالنسبة للرياضة النسائية على مستوى العالم أيضًا. حيث يساعد هذا الأمر البطولة على النمو على عدة أصعدة بداية من أهدافها وتأثيرها الاجتماعي إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير واللاعبات في البطولة وللمجتمع بأكمله. إنها رسالة لجميع الشابات لتحفيزهم على ممارسة رياضة القولف كشغف وكمهنة احترافية”.

ومنذ انطلاق بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات عام 2020 وإطلاق مبادرة “نادي السيدات أولاً”، توجهت آلاف السيدات والفتيات السعوديات لتعلم الجولف وتم تسجيل 1000 سيدة لتعلم الجولف خلال أربعة أيام من إطلاق المبادرة. وكان ذلك تماشياً مع طموحات المملكة ورؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة النشاط الرياضي في المجتمع السعودي. وتستهدف قولف السعودية انخراط أكثر من مليون شخص في رياضة القولف بحلول عام 2030.

وتستمر أرامكو السعودية في دعمها لرياضة القولف النسائية، ورفع مكانة البطولات عالمياً وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال. وكجزء من التزامها باستمرار هذا الإرث، ساهمت سلسلة بطولات أرامكو للفرق في نسختها الماضية في دعم الجمعيات الخيرية النسائية، والمبادرات المحلية، واتحادات القولف في المملكة ومختلف دول العالم.

وتعمل قولف السعودية أيضًا مع منظمة الاتحاد الأوروبي للقولف لذوي الاحتياجات الخاصة EDGA كجزء من التزامها بجعل اللعبة في متناول الجميع. ويعمل الطرفان لتطوير برنامج مشترك يروّج للعبة القولف في أوساط أبناء وبنات المملكة من ذوي الاحتياجات الخاصة.