غدا الخميس. انطلاق رالي باها السعودية – حائل بمشاركة عالمية

الرياض – هاني البشر

تنطلق منافسات باها السعودية – حائل 2022 مع حفل افتتاح، يتبعها مرحلة خاصة استعراضية مسافتها 18 كيلومترًا، وذلك من بعد ظهر غد الخميس، إيذانًا بانطلاق الباها الذي يمتدُّ لثلاثة أيام. ورالي حائل هو الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة “باها” للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف الاتحادين الدوليين للسيارات “فيا” والدرّاجات النارية “فيم”، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط للراليات القصيرة “الشرق الأوسط باها”، الجولة الثالثة في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وينظّمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة.

ففي فئة السيارات، يسطع نجم السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي (تويوتا “هايلوكس – أوفردرايف”)، حيث سيشكِّل هذا الرالي ميدان مُنافسةٍ مع السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد “أف 150 إيفو”) في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم لراليات الباها؛ الفارق بينهما الآن نُقطة واحدة، كما يتصدَّر يزيد الترتيب العام لبُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية مع مرور نصف جولات الموسم.

كما يُعدّ الملاح السلوفاكي ماريك سيكورا، الذي يجلس إلى جانب ميروسلاف، المرشح الأوفر حظًّا للفوز بلقب الملّاحين، وذلك مع غياب البريطاني مايكل أور، ملّاح يزيد، حيث ما زال في مرحلة النقاهة، إثر إصابةٍ تعرَّضَ لها في باها بولندا، وحلَّ بديلًا منه الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس.

يحمل يزيد الرَّقْم القياسي بعدد الانتصارات في الرالي، إذ فازَ به خمس مرّات، أعوام 2009 و 2010 و 2012 و 2015 و 2016. أما ميروسلاف، ففازَ بلقبه مرة واحدة في 2013.

ويتنافس السائقون البرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا والهولندي كيس كولين والإسباني فرناندو ألفاريز على المركز الثالث في الترتيب العام لكأس العالم لراليات الباها، حيث يتأخرون جميعهم بثلاثين نُقطةٍ عن يزيد، علمًا بأنهم يُنافسون على ألقاب فئتي السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، والإنتاج التجاري الواسع “تي 4″، ويُشاركون في سيارات كان – أم “مافريك – ساوث للسباقات”.

وفي فئة “تي 3″، يتقدَّم فرناندو بفارق 45 نقطة على مُنافسته السعودية دانية عقيل، في حين يتصدَّر السائق الكويتي مشاري الظفيري الترتيب العالم لفئة “تي 4″، يتبعه كريستيانو بفارق 18 نُقطة. وسيشارك السائقان السعودي سعيد الموري والإسباني إدوارد بونس في هذه الجولة، ويملؤهما الطموح بتسجيل نقاطٍ في هذه الفئة.

ويواجه فرناندو ودانية منافسة قويةً في فئة “تي 3″ من عددٍ من السائقين، مثل القطري محمد العطية، والسعوديي؛ن السائقة مشاعل العبيدان والسائق صالح السيف، صاحب الخبرة في سيارات كان – أم.

المنافسة على لقب كأس الشرق الأوسط لراليات الباها مفتوحٌ على مصراعيه، لدى السائق السعودي حمد الحربي لديه فرصةٌ لانتزاع صدارة الترتيب العام الإجمالي، والتقدُّم على السائقتين الأختين” علياء وياسمين كولوتش” في ترتيب فئة “تي 3”.

هنالك منافسة قوية في فئة “تي 4” في كأس الشرق الأوسط لراليات الباها بين السائقين الإيطالية كاميليا ليباروتي، والليتواني إيجيديوس فالييشا، والسعودية مها الحملي، علمًا بأن كاميليا تحتل المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت.

وفازَ بلقب آخر نُسختين السائقان الإسباني كارلوس ساينز الأب في 2020، في سيارة ميني “أكس رايد”، والقطري ناصر بن صالح العطية في 2021، في سيارة تويوتا “هايلوكس – غازوو”.

ويُعدّ باها السعودية – حائل الفرصة الأخيرة للدرّاجين في فئتي الدرّاجات النارية ثنائية العجلات ورباعية العجلات “كواد” لتسجيل نقاط في كأس العالم لراليات الباها من الاتحاد الدُّوَليّ للدرّاجات النارية “فيم – باها”، والتأهل للجولة النهائية، باها دبي الدولي، الذي سيُقام في شهر ديسمبر.

ويتصدّر الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي حاليًا الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية الاعتيادية، مع البرتغالي فابيو ماغالهايس، وفي رصيد كليهما 45 نقطة، ويعرف البلوشي بأن الفوز في حائل سيمنحه 50 نقطة كحدٍّ أقصى للوصول إلى النهائي.

من بين الدراجين الذين يأملون في تحسين مراكزهم قبل جولة دبي الدرّاجون الأُرْدُنّيّ عبد اللـه أبو عيشة، والكويتي عبد الله الشطي، والأسترالي مارتن تشالمرز المقيم في قطر، والإسبانية مارغوت لوبيرا، والبريطاني ماكيس ريس – ستافروس، إلى جانب أصحاب الأرض مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة.

حصد الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي فعلًا الحد الأقصى من النِّقَاط، 50 نقطة، في الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، إثر تحقيقه فوزين في هذه الفئة، إنما يأمل السعودي تحقيق فوزٍ آخر على متن دراجته ياماها “رابتور 700”. ومن بين مُنافسيه على لقب فئة “كوادز” العالمية مواطناه هاني النومسي وفيصل الصويح، علمًا بأن هاني يحتل حاليًا المركز الثالث في الترتيب العام.

ومن بين أبرز الدرّاجين في فئة الدرّاجات النارية العادية التي سعة محركها عن 450 سنتيمترًا مكعب النمساوي سيمون فرانسيس، والإماراتي حمدان العلي، والبريطاني ستيفن هولت، والثلاثي القطري الشيخ محمد آل ثاني ومحمد الكعبي ويعقوب آزادي، إلا أنه لا يحقّ لهم تسجيل نقاطٍ في السلاسل التي يقيمها الاتحاد الدولي للدرّاجات النارية “فيم”.

*الرالي الوطني

هنالك أيضاً فئة الرالي الوطني، الذي يُقام بالتوازي مع الباها الدولي، وينطلق المنافسون فيه بعد انطلاقة المنافسين في فئة الباها الدولي للسيارات والدرّاجات النارية. اجتذبت هذه الفئة حتى الآن 33 سيارة، وذلك قبل إجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني.

إلى ذلك، سيخضع المشاركون والسيارات والدرّاجات النارية المشاركة لإجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في حائل، يتبعه مؤتمر صحفي الساعة السابعة مساءً، ومن ثم حفل الافتتاح ويليه خوض مرحلة خاصة استعراضية قصيرة، طولها 18 كيلومترًا، وذلك لتحديد مراكز المُنطلقين من السيارات والدرّاجات النارية العادية والكوادز في اليوم التالي، الجُمعة المُوافق 11 نوفمبر.