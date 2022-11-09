فيديكس إكسبريس تعرض حلولها الرائدة لصناعة الطيران في معرض البحرين الدولي للطيران

جدة : البلاد

تعرض فيديكس إكسبريس، التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX) وأكبر شركة نقل سريع في العالم، حلولها الشاملة للشحن في مجال صناعة الطيران في معرض البحرين الدولي للطيران، اعتبارًا من 9 إلى 11 نوفمبر 2022.

تعتبر صيانة الطائرات مهمة حساسة جداً للوقتوإن شحن قطع الغيار، والتي تتراوح من المواد الكبيرة إلى العناصر النادرة المتخصصة ، يتطلب أقصر مدة ممكنة. من أجل تلبية متطلبات صناعات الطيران والفضاء من أجل السرعة والموثوقية تقدم فيديكس حلاً ذا قيمة مضافة يجمع بين شبكة جوية عالمية راسخة و”حلول فيديكس لصناعة الطيران” القابلة للتخصيص مع خدمات مثل شحن البضائع الخطرة وحلول الأتمتة وحلول سلسلة التوريد ودعم من ذوي الخبرة في التخليص الجمركي لإدارة اللوائح الجمركية المتخصصة المطلوبة عند نقل أجزاء الطائرات.

تشمل المجموعة الواسعة من “حلول فيديكس لصناعة الطيران” أيضًا تقنية “سينس أوير”، وهي أول ابتكار من نوعه مدعوم من فيديكس. تقنية “سينس أوير” عبارة عن جهاز متعدد المستشعرات ينتقل داخل الشحنات، مما يوفر رؤية ممتدة لحركة الطرود المهمة مثل أجزاء وأدوات الطائرات. يمكن للجهاز مراقبة الموقع الحالي ودرجة الحرارة الدقيقة والرطوبة النسبية وقراءات الضغط الجوي والتعرض للضوء وأحداث الصدمة. تتيح تحديثات الوقت الفعلي تقريبًا للعملاء البقاء على الاتصال بشحناتهم عالية القيمة.

قم بزيارة منصة فيديكس إكسبريس رقم C60 أثناء معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم في قاعدة الصخير الجوية.