35 ورشة تخصصية في التدريب التقني

الرياض ـ البلاد

نفذت الإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 35 ورشة تخصصية للمدربين خلال الفترة الماضية؛ بهدف بحث آلية تطوير الخطط التدريبية والعمل على تبادل الخبرات الميدانية بين المختصين في الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية وغيرها, حيث عقدت 11 ورشة تخصصية في هذا العام 1444هـ لعدد من التخصصات المختلفة، التي تناول فيها المتخصصون من مختلف منشآت المؤسسة بمناطق المملكة الموضوعات المتعلقة بتطوير التخصصات, ليتجاوز عدد المشاركين من المختصين 700 مشارك في الورش المنفذة لـ 35 تخصصًا.

وتم مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة وسبل تطويرها التي شملت الحقائب التدريبية, والمصادر الإثرائية عبر إيجاد محتوى رقمي لكل مقرر, والدورات التطويرية, والبرامج الحاسوبية المستهدفة في التخصص, إضافة إلى مناقشة الملاحظات الواردة من الميدان وبحث الحلول المناسبة لها. ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتهيئة الميدان التدريبي للمتدربين وفق أعلى معايير الجودة, لاسيما في هذه المرحلة مع التحول لنظام الفصول الثلاثة؛ حيث شمل المدربين والمدربات والورش التدريبية وتطوير كافة الأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى استكمال الخطط والبرامج.