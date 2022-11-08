افتتاح المعرض السعودي الدولي الثاني للصيدلة والمختبرات الطبية

جدة : البلاد

افتتح الدكتور نشأت أنور النفوري رئيس المجموعة الصحية بالمجلس السعودي للجودة ،المعرض السعودي الدولي الثاني للصيدلة والمختبرات الطبية بمشاركة 100 عارض وراعٍ من أكثر من (25) دولة حول العالم.

ويعرض المشاركون أحدث المنتجات الطبية المتخصصة، إلى جانب التعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسات الطبية.

ويكتسب المعرض أهميته من الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي العام والخاص؛ بهدف تمكينه من أداء رسالته بأرقى المعايير العالمية، وتقديم رعاية صحية متكاملة تحفظ صحة الإنسان وسلامته باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي تشخِّص الأمراض بدقة.

وسيقام خلال المعرض مؤتمر نوعي متخصص يركز على الجودة في النظام الصحي بما في ذلك الاعتمادات الدولية للمختبرات والصيدلة، بمشاركة كبار المختصين والاستشاريين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، من بينهم: البروفيسور محمد الجليفي، والبروفيسور فهد الخضيري، والدكتور مهدي الحراق، والدكتور هاشم سندي، والأساتذة محمد مرضي، ومحمد عامر، وأيمن عناية. وشهد التسجيل للمؤتمر إقبالاً كبيرًا من المهتمين حضوريًا وأونلاين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات”، السيد بلال البرماوي، أن المعرض السعودي الدولي الثاني للصيدلة والمختبرات الطبية، الذي يستمر لثلاثة أيام، يشكل مناسبة للالتقاء مع المتخصصين والمهتمين بقطاع الصيدلة والمختبرات الطبية ومستلزماتها، والتعرُّف على أحدث ما تم طرحه في هذا القطاع الصحي في داخل المملكة وخارجها. ويتيح للمشاركين والحضور استكشاف فرص تجارية جديدة، والتواصل المباشر مع الموردين من أهم الشركات المحلية والدولية، إلى جانب التعرُّف على أحدث التقنيات الطبية، ومقابلة رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي، والتواصل مع الجهات الحكومية والهيئات الصحية، والتعرُّف على حاجات السوق المحلية والعالمية في هذا المجال.

ويستقبل المعرض الزوار والمهتمين في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء لمدة 3 ثلاثة أيام بداية من الاثنين 7 نوفمبر إلى الأربعاء 9 نوفمبر.