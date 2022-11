تحديد موعد انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الجديد 2023-2024

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ” اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من المسابقة 2023-2024.

وسيعود الدوري الإنجليزي للتوقيت القديم، بعد أن تغيرت انطلاقة بالموسمين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتنظيم كأس العالم 2022 في وسط الموسم.

من المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 12 أغسطس وينتهي في 19 مايو، كما جرت العادة في العقود السابقة.

في الموسم الحالي 2022-2023 انطلق الدوري الإنجليزي في موعد باكر بسبب إقامة كأس العالم في وسط الموسم، حيث بدأ يوم 6 أغسطس.

The 2023/24 #PL season will start on 12 August 2023 and end on Sunday 19 May 2024 🗓

🔗 https://t.co/21AzB6DIVM pic.twitter.com/ZGy2ZNYRiz

