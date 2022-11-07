يتصدرهم رابح صقر.. 5 نجوم يزينون حفل ختام الألعاب السعودية في الدرعية

الرياض – هاني البشر

تختتم مساء اليوم منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، التي استمرت على مدار 11 يوماً بمشاركة أكثر من 6000 لاعباً ولاعبة، تنافسوا في 45 لعبة منها 5 رياضات مخصصة للألعاب البارالمبية، واستضافت المنافسات 20 منشأة رياضية في مدينة الرياض.

وقد تألقت الرياض على مدار 11 يوماً من المنافسات الحماسية، أظهرت خلالها المواهب الرياضية شغفاً كبيراً لاعتلاء منصات تتويج الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة، وسطروا أسمائهم في تاريخ الرياضة السعودية، وسيسدل غداً الستار رسمياً على الحدث الكبير، في حفل ضخم يواكب مكانة الحدث.

وتستضيف الدرعية غداً الثلاثاء، الحفل الختامي لفعاليات الدورة في تمام الساعة 8 مساءً، الذي سيشهد فقرات متنوعة وعروضا فنية، وعروضا للألعاب النارية، وتكريما للرياضيين الذين حصدوا الميداليات خلال المنافسات، إلى جانب مراسم خاصة لتسليم أعلام الألعاب السعودية وإطفاء شعلة الدورة، ليبدأ بعدها الحفل الغنائي الكبير الذي يحييه نخبة من ألمع نجوم الغناء والطرب في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

ويتصدر النجم الكبير رابح صقر، قائمة الفنانيين المشاركين، حيث سيقدم مجموعة من أبرز أغانيه في حفل ختام أكبر حدث رياضي وطني في تاريح المملكة إلى جانب كوكبة من نجوم الغناء، وهم الفنانة داليا مبارك، والفنان عايض يوسف، والفنان بدر الشعيبي، والفنانة الشابة زينة عماد.