الرياضة

برشلونة يصطدم بمانشستر يونايتد في اليورباليج

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1444 هـ       7 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، عن وقوع فريق برشلونة في مواجهة قوية مع مانشستر يونايتد، وذلك بحسب القرعة التي سحبت اليوم في نيون السويسرية.

وتبرز كذلك مباراة إشبيلية مع ايندهوفن الهولندي، وتلعب مباريات الملحق المؤهل لدور الـ 16 في يوروبا ليغ يومي 16 و23 فبراير 2023، وهنا القرعة كاملة:
برشلونة × مانشستر يونايتد
يوفنتوس × نانت
سبورتينغ لشبونة × ميدتيلاند
شاختار دانيتسك × رين
أياكس × أونيون برلين
باير ليفركوزن × موناكو
إشبيلية × ايندهوفن
سالزبورغ × روما.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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