برشلونة يصطدم بمانشستر يونايتد في اليورباليج

جدة – هلال سلمان

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، عن وقوع فريق برشلونة في مواجهة قوية مع مانشستر يونايتد، وذلك بحسب القرعة التي سحبت اليوم في نيون السويسرية.

وتبرز كذلك مباراة إشبيلية مع ايندهوفن الهولندي، وتلعب مباريات الملحق المؤهل لدور الـ 16 في يوروبا ليغ يومي 16 و23 فبراير 2023، وهنا القرعة كاملة:

برشلونة × مانشستر يونايتد

يوفنتوس × نانت

سبورتينغ لشبونة × ميدتيلاند

شاختار دانيتسك × رين

أياكس × أونيون برلين

باير ليفركوزن × موناكو

إشبيلية × ايندهوفن

سالزبورغ × روما.