“داليا السميري وحدوش” يحصدان ذهبيتي الشطرنج بالألعاب السعودية

الرياض- غدير الطيار

أسدل الستار على مسابقة الشطرنج في دورة الألعاب السعودية 2022، بعد 5 أيام متتالية من المنافسات والندية التي اتسمت بها البطولة؛ حيث توجت بلقب فئة النساء اللاعبة داليا السميري بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة أسماء الجابري المركز الثاني والميدالية الفضية، واللاعبة بدور شليش المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما نال اللاعب محمد حدوش بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الرجال، واللاعب أحمد الرحيلي في المركز الثاني والميدالية الفضية واللاعب أحمد الثبيتي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي ختام مسابقة الشطرنج بدورة الألعاب السعودية، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي الأبطال المتوجين وقال: “حدث رياضي وطني أولمبي ناجح، يسعدنا في الاتحاد السعودي للشطرنج أن نتقدم بالتهنئة لكل القائمين على هذا الحدث الضخم، بعد نجاح الأولمبياد في نسختها الأولى في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورعايته الكريمة “حفظه الله” للألعاب السعودية، واهتمام ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للرياضة والرياضيين”.

وتابع : “أيضا جهود وعمل ومتابعة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، وحرصهما الدائم على متابعة كل مستجدات البطولة وإزالة كل العقبات ساهم بشكل كبير بنجاحها المنقطع النظير فشكرا لهما”.

وفي ختام حديثه قال: ” أبارك لكل الأبطال المتوجين في مسابقة الشطرنج بالميداليات بالفئتين “رجال وسيدات” فقد اجتهدوا وعملوا وتوجوا بالألقاب، وحظًا أوفر لكل اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في المسابقة، ولم يوفقوا ولكن القادم أجمل وأفضل لهم”.