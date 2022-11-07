الهيئة السعودية للمقاولين تنظم مؤتمر “التوأمة الرقمية بالمملكة 2022”

جدة : البلاد

تنظم الهيئة السعودية للمقاولين مؤتمر ” التوأمة الرقمية بالمملكة 2022 ” الأول تحت عنوان ” المدن الذكية – النقل العمراني – خدمات “، غداً (الثلاثاء) لمدة يومين بمدينة الرياض، حيث يقام للمرأة الأولى على ارض المملكة، حيث يتضمن معرضا مصاحبا لفعاليات المؤتمر متخصص بمشاركة 15 شركة متخصصة دولية من الولايات المتحدة والدول الاوروبية، وسيكون اليوم الأول للمؤتمر مخصص للافتتاح الرسمي، فيما سيخصص اليوم الثاني لورش العمل من خلال خمس جلسات بمشاركة 29 متحدثا عربيا واجنبيا و300 مشارك، فيما تنطلق ورش العمل من الساعة الثامنة صباحا وتستمر الى الساعة السادسة مساء.

وأوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقاولين، م. زكريا عبدالرحمن العبدالقادر ، ان مؤتمر “التؤامة الرقمية ” يعتبر من أحدث مفاهيم التقنية الحديثة، حيث يرتبط مفهوم التوأمة الرقمية ببناء نسخة افتراضية رقمية مطابقة للواقع لآلة أو مبنى أو جهاز، مبينا، ان المؤتمر يتضمن الأجزاء الميكانيكية والإلكترونية والدوائر الكهربائية، بشكل قابل للعرض والاستكشاف باستخدام أنظمة المحاكاة وتقنيات الواقع الافتراضي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التوأمة الرقمية يمثل استنساخا إلكترونيا لكائن حي أو آلة، يشتمل على رؤى تتعلق بالحجم والأجزاء والأداء وما إلى ذلك، ويخزن المعلومات الحالية والسابقة حول العنصر، الذي تم اكتشافه باستخدام أجهزة الاستشعار والمحركات، كما يتم إدخال هذه البيانات في النماذج التحليلية لإنتاج رؤى مهمة.

وذكر م. العبدالقادر، ان تقنية التوأمة الرقمية انتقلت إلى ما بعد التصنيع وإلى العوالم الموحدة لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، لافتا الى أن الأشياء الأكثر تعقيدا قد أصبحت مرتبطة بالقدرة على تقديم البيانات، والحصول على مكافئ رقمي يمنح علماء البيانات وخبراء تكنولوجيا المعلوماتِ الآخرين القدرةَ على تحسين عمليات النشر لتحقيق أعلى إنتاجية.

واكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، ان التوأم المادي الذي تم استنساخه على منصة افتراضية هو نسخة شبه رقمية من كائن مادي، وإنه جسر بين العالم الرقمي والعالم المادي، موضحا، ان التوأمة الرقمية تستخدم بشكل أساسي في تحسين أداء الأعمال، من خلال تحليل البيانات ومراقبة الأنظمة لمنع حدوث المشكلات وتفادي التوقف عن العمل، بالإضافة الى المساعدة في عمليات المحاكاة التي تم إنشاؤها في إنشاء وتخطيط الفرص والتحديثات المستقبلية داخل الإجراء أو المنتج. وتعد مزايا ابتكار التوأم الرقمي الافتراضي رائعة للشركات والحكومات.

وأضاف، ان المؤتمر يستضيف عددا من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين لاستعراض اهم المواضيع ذات العلاقة بخارطة طريق نظام التوأمة الرقمية وتأثيره على كل مرحلة من مراحل المشروع، مبينا، ان أبرز المتحدثين من “نيوم” والهيئة الملكية في العلا ومشروع وسط جدة.

وقال ان المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مدير التصميم الحضري و المعلومات الجغرافية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس صالح الزغيبي “متحدث رئيسي”، وكذلك يتحدث محافظ الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت السويد، بالإضافة الى مدير المدينة الذكية بالهيئة الملكية بالعلا اندرو ريبون و مدير برنامج المدينة الذكية بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عبد المجيد منقرة “متحدث رئيسي” و نائب مدير برنامج التوأم الرقمي سمنيز بالولايات المتحدة ايجور ستاركوف و مدير برنامج التوأم الرقمي بالهيئة الملكية بالجبيل كيفن هاريس و المدير التقني للخدمات الذكية بشركة البحر الأحمر للتطوير سيمون تيميس و مديرة المدن الذكية بهيئة تطوير بوابة الدرعية جولي اكسندر.