“أمانة جدة” تُصدر وتجدد 11,472 شهادة صحية

جدة : البلاد

كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 11,472 شهادة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، وفحص 6,770 عينة غذائية، عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية، من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع نسبة مستوى الامتثال للمنشآت التجارية والصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.