شركة تأجير للتمويل تطلق برنامجها الشامل للتحول الرقمي تحقيقًا لرؤية 2030

جدة – البلاد

أطلقت شركة تأجير للتمويل الخطة الاستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ وذلك لتسهل على عملائها الوصول والاستفادة من خدماتها التمويلية المختلفة التي تتيحها للأفراد والشركات.

هذا وتتفق استراتيجية التحول الرقمي للشركة مع أنظمة ولوائح البنك المركزي السعودي في سبيل تطوير الخدمات المالية لعملاء تأجير للتمويل ، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية لتمكين عملاء تأجير من الاستفادة من المنتجات المالية بأسهل وأسرع الطرق، لتضعها ضمن أوائل الشركات الرائدة في الخدمات المالية.

برنامج التحول الرقمي للشركة هو ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي وهو إحدى مبادرات وبرامج الحكومة السعودية لتحقيق رؤية 2030، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين. كما تُعتبر مبادرة التحول الرقمي واحدة من ضمن الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالشركة في الخمس سنوات القادمة بهدف التسهيل على العملاء وتحسين جودة الحياة للمستهلك.

وقامت شركة تأجير للتمويل بالاستفادة من خبرة الشركة الوطنية (الأريب) في دراسة البنية التحتية ومدى جاهزيتها، وكيفية نقلها من المرحلة الحالية إلى مرحلة التحول الرقمي، حيث علق الأستاذ عباس محمد النهدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تأجير للتمويل قائلًا: “نفخر بتعاملنا مع شركة وطنية بكوادر سعودية قاموا بدراسة دقيقة لجميع احتياجات الشركة وزودونا بأفضل الحلول التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا في التحول الرقمي، حيث نسعى في شركة تأجير للتمويل لمساعدة الافراد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافهم وطموحهم من خلال فتح طرق جديدة للتمويل، كما أننا حريصون كل الحرص على التحالف مع أفضل الشركات العالمية والمحلية وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا”.

ومن جانبه قال المهندس بندر سعد الحربي، مدير إدارة تقنية المعلومات في شركة تأجير للتمويل: “إن إدارة تقنية المعلومات تهدف إلى تطبيق إستراتيجة التحول الرقمي، والتي تتوائم مع تحول الشركة، حيث أن من أهم أهداف إدارتنا تخفيض التكاليف التشغيلية، ورفع رضا العملاء وذلك من خلال توفير حلول ومنتجات رقمية تتيح لعملائنا الحصول على خدماتهم بدءاً من خدمات ما قبل البيع ومروراً بالتقدم بطلب الحصول على الخدمات المالية وانتهاءاً بخدمات ما بعد البيع، دون عناء الذهاب إلى الفروع.”

تم تأسيس شركة تأجير للتمويل عام 2016 كشركة تمويل متخصصة تحت إشراف ورقابة البنك السعودي المركزي لتصبح اليوم من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، حيث استطاعت أن تعتلي مكانة مرموقة وتصنع اسمًا مميزًا خلال وقت قصير من خلال التركيز على تقديم خدمات تمويلية متنوعة لإرضاء جميع عملائها من مختلف شرائح المجتمع.