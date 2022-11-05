” البصمة الأخيرة ” برنامج لريادة رجال الأعمال في فرع هيئة الصحفيين بالمدينة

البلاد : متابعات

ينطلق خلال الأسابيع القادمة تسجيل حلقات برنامج ” البصمة الأخيرة ” من فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة.

ويستضيف البرنامج العديد من الشخصيات الإعلامية الناجحة في مجال ريادة الأعمال ، وفي كل حلقة يتم تسليط الضوء عليهم والتحدث معهم عن مرحلة التحدي في أعمالهم وخبراتهم.

من جهته أوضح مدير الفرع عماد الصاعدي أن البرنامج يأتي استكمالاً للبرامج الإنتاجية التي يواكبها الفرع مع الإعلام الرقمي الحديث ، وهو بمثابة توطيد العلاقات ما بين الفرع ورجال الأعمال في دعم الحراك الإعلامي في المنطقة، مشيراً إلى استكمال برامج وفعاليات الفرع بعد مبادرة تكريم رواد الصحافة والإعلام والتي كانت برعاية وتشريف من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان والتي حظيت بنجاح كبير على جميع الأصعدة ، مبيناً بأن زيارات المحافظات المتبقية في المنطقة سوف تستكمل في المرحلة الثانية وفيها عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات .