أول مطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية في الهند يفوز بإعتراف دولي

الرياض : البلاد

حاز مطار كوشين الدولي في الهند بإعتباره أحد أكثر المطارات إزدحاماً من حيث حركة المرور الدولية على الجوائز الوطنية والدولية لإدارة المطار كاملاً من خلال استخدام الطاقة الشمسية حيث فازت CIAL من أجل مبادرة الطاقة الشمسية التي تم ترويجها ودعمها الحكومة الهندية بجائزة أبطال الأرض للأمم المتحدة من فئة رؤية ريادة الأعمال.

وصلت الشركة مؤخراً إلى علامة بارزة في حجم الإنتاج التراكمي البالغ 250 وحدة مما أدى إلى تعويض 160000 طن متري من انبعاثات الكربون وذلك من خلال زيادة قدرتها على الطاقة الخضراء بشكل تدريجي وكذلك توسيع بصمتها الخضراء إلى ما هو أبعد من المطار ذاته وفق بيان صادر عن CIAL مؤخراً ومن الطبيعي أن المنشأة الضخمة مثل المطار تتطلب كمية كبيرة من الطاقة وCIAL يساهم على جعل الكوكب أكثر صحية واخضراراً .

وفقاً للتقارير أن صناعة الطيران تمثل 11% من جميع الإنبعاثات المتعلقة بالنقل في الولايات المتحدة الأمريكية بينما أن نسبة الإنبعاثات قد تكون أقل بكثير في الهند لكنها مهمة للغاية وهنا لا يقتصر هدف CIAL على تعويض الإنبعاثات المتعلقة بالطائرة في المطار فقط بل هدفها اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تزويد المطار بالكامل والمرافق المتعلقة به من خلال استخدام الطاقة الشمسية وبهذا ارسال رسالة إلى العالم مفادها أن مطاراً من متسوط الحجم مثل كوشين يمكن أن يكون مكتفياً بالذات على الطاقة الشمسية.

قال السيد/ S. Suhas ، المدير الإداري لـ CIAL أن CIAL يلتزم دائماً بشكل صارم بأفكار الفعالية من حيث التكلفة والتنمية المستدامة والتي تتعلق بالطاقة الشمسية لأن البلاد تتمتع بحوالي 300 يوم مشمس طوال سنة مضيفاً ” إننا بصفة رائداً في نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في تطوير البنية التحتية للمطارات في الهند حيث قام مديرنا المؤسس V.J. Kurian والذي اراد دائماً مواجهة تحديات جديدة خاصة عندما لوحظ أن فاتورة الكهرباء لدينا نحو الإرتفاع المستمر فلهذا فكرت إدارتنا في اتخاذ خطوة مناسبة ثم جاءت فكرة الإستفادة من القوة الخضراء.

كما صرح السيد/ سوهاس مشيراً إلى أنه بدأ كل شيء بمشروع تجريبي في عام 2013م بتركيب محطة طاقة شمسية بسعة 100 كيلو فولت KV من خلال تثبيت الألواح الشمسية على سطح المحطات وبعد كثير من المداولات ، قام CIAL بإتخاذ قراراً تحويل المحطة كاملاً مزودة بالطاقة الشمسية في حين ثبت تشجيع حكومة الولاية أمر مهم للغاية تجاه ذلك والتي سهلت ايضاً مولدات الطاقة الشمسية الخاصة لبيع الطاقة الإضافية من خلا شبكة موزع الكهرباء المملوكة للدولة.

أنه منذ إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية، كان CIAL يستكشف إمكانية توليد المزيد من الطاقة الشمسية في مباني المطار نفسه وبحلول عام 2015م، أصبح مطار كوشين أول مطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل ثم بحلول عام 2019م عندما وصل هذا المشروع إلى نقطة التعادل، كان يمكن له توليد 200000 وحدة من الطاقة يومياً بينما بلغ استهلاك الطاقة اليومي في المطار 160000 وحدة .

حيث بدأت رحلتها مع هذا المشروع التجريبي بسعة 100 كيلواط في حين أن CIAL لديها الآن قدرة مركبة تبلغ 50 ميجاوات وهي وسعت بصمتها الخضراء إلى شمال ولاية كيرالا مع تشغيل الشركة لمحطة طاقة شمسية بقدرة 12 ميجاوات في منطقة كانور في وقت سابق من هذا العام وهذا جزء من رؤية لتحقيق كفاءة الطاقة من خلال بناء سلسلة من محطات الطاقة الخضراء بما في ذلم محطة توليد الطاقة الكهرومائية في منطقة كوزيكود .

بالإضافة إلى توليد الطاقة الشمسية، كان CIAL يستخدم بنشاط المساحات الشاغرة بين الالواح الشمسية للزراعة والذي أدى إلى انتاج أكثر من 90 طناً مترياً من الخضروات الخالية من المبيدات حتى الآن وعلى ما يبدو ، انه خلال الـ 25 عاماً القادمة، سيتجنب مشروع الطاقة الشمسية هذا 300000 طن من ثاني أكسيد الكربون بما يعادل زراعة ثلاثة ملايين شجرة .