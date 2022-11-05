شاهد.. هالاند يقتنص فوزًا ثمينًا لمانشستر سيتي أمام فولهام

قاد النرويجي إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي لاقتناص فوز ثمين أمام فولهام اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونزل هالاند إلى أرضية ميدان ملعب “الاتحاد” في الدقيقة 64 بدلًا من زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وسجّل هالاند هدفًا لمانشستر سيتي بعد نزوله بـ10 دقائق، لكن الحكم دارين إنغلاند ألغاه بداعي وجود تسلل بعد العودة إلى تقنية “VAR”.

وفي الدقيقة الخامسة بعد التسعين من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكّن هالاند من إحراز هدف الانتصار عندما انبرى لتنفيذ ركلة جزاء.

ورفع هالاند رصيده إلى 18 هدفًا في صدارة هدّافي الدوري الإنجليزي، فيما استعاد مانشستر سيتي الصدارة بـ32 نقاطة مقابل 31 لأرسنال.

مانشستر سيتي سجّل أولًا عبر جوليان ألفاريز بالدقيقة 17، لكن فولهام سرعان ما أدرك التعادل عبر أندرياس بيريرا بالدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وأكمل مانشستر سيتي المباراة منقوصًا من خدمات الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو عندما تعرض للطرد في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

شاهد أهداف مانشستر سيتي وفولهام 2-1