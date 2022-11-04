تأسيس مجلس أعمال سعودي فنلندي

هنلكسي : البلاد

وقع اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة الفنلندية بالعاصمة هلسنكي مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي فنلندي مشترك، ليضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بالتركيز على القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، ويعمل على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال السعودي والفنلندي وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع المنظمة الحكومية ” بيزنس فنلندا” المختصة بتمويل وترويج التجارة والاستثمار في فنلندا، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمياه.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي على دور قطاعي الأعمال في البلدين وزيادة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المشتركة بما يدعم تطور التبادلات التجارية بين المملكة وفنلندا.

يذكر أن وفد يضم نحو (27) من ممثلي الشركات السعودية بمختلف القطاعات الاقتصادية، أجرى مباحثات ولقاءات مكثفة مع قطاع الأعمال الفنلندي، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وعقد شراكات تجارية، في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين المملكة وفنلندا نحو 1.9 مليار ريال في عام 2021، منها 37 مليون ريال صادرات سعودية.