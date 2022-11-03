شركة النهدي الطبية تواصل إضافة نبضات لضيوفها لتبني نمط حياة صحي

جدة : البلاد

أطلقت شركة النهدي الطبية حملة “وازن حياتك” والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع السعودي اتخاذ خيارات صحية واتباع نمط حياة صحي ولخسارة الوزن الزائد لتعزيز صحة ولياق ة أفراده بشك ل عام.

وتخدم الحملة 80 في المئة من سكان المملكة من خلال 800 صيدلية تابعة للنهدي في 100 مدينة و قرية مجهزة بموازين القياس الذكية الخاصة بحملة “وازن حياتك”، بالإضافة إلى تقديم خدمة “أسأل الصيدلي” الافتراضية لتزويد الضيوف بالنصائح المتخصصة بكل ما يتعلق بالتحكم بالوزن من أي مكان وفي كل وقت، وتقديم نصائح حول كيفية تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاط. وجهودنا مستمرة في شركة النهدي لتقديم نبضات امل لضيوفنا.

بناء على احتياجات ضيوفنا ولمساعدتهم لتبني نمط حياة صحي تم تصميم الحملة لتركز على أربع ركائز أساسية ويي: تحرك، ارتو، استرح، تغذى. بالإضافة إلى ذلك، تشمل األيداف الأساسية الأخرى للحملة تسليط الضوء على أيمية اتباع أسلوب حياة صحي وموازنة جميع جوانب الحياة وتح سين الصحة الجسدية والذينية بشك ل عام، للوقاية من حوالي 80 في المئة على األقل من جميع أمراض القلب

والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، ودحض الخرافات الشائعة حول الأنظمة الغذائية المعقدة والغير متوازنة، أو الالتزام بتمارين مجهدة ال تتناسب مع لياقة وقدرات كل شخص. حول أهداف البرنامج، يو ّضح المهندس. ياسر الجوهرجي – الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية بالقول: “في النهدي، نضع صحة ضيوفنا في صميم قراراتنا وأعمالنا. وبصفتنا شركاء لهم نحرص على توفير أعلى جودة من الخدمات والمنتجات و البرامج التي تساعد في تبني نمط حياة صحي. ومن يذا المنطلق خرجنا ببرنامج “وازن حياتك” والذي نهدف من خلاله الى تعزيز الصحة العامة وتشجيع ضيوفنا على تبني أنماط يومية أكثر صحة وتحسين جودة حياتهم. كما نؤكد التزامنا بمواصلة خدمة مجتمعنا ورفع مستوى الوعي حول أيم

القضايا الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة، بما يدعم جهود تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن يصبح مجتمعنا مجتمع حيوي