طرح تذاكر بطولة العالم للسيارات السياحية “دبليو تي سي أر”

الرياض – هاني البشر

كشفت شركة رياضة المحركات السعودية عن طرح تذاكر جولة بطولة العالم للسيارات السياحية (دبليو تي سي أر) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وأول سباق دولي رسمي لبطولة السيارات السياحية على الإطلاق في المملكة وتستضيفها حلبة كورنيش جدة في سلسلة سباقات ليلية خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وبدوره، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، سعادته بهذا الإعلان، مشيراً سموه إلى أن استضافة سلسلة بطولة العالم للسيارات السياحية في جدة، تشكل إضافة كبيرة لمحفظة الفعاليات العالمية الكبرى لرياضة المحركات التي تستضيفها المملكة، والحافلة بأبرز السباقات عالمية المستوى مثل الفورمولا 1 ورالي داكار وفورمولا إي وإكستريم إي، داعياً سموه الجمهور إلى حجز تذاكرهم للاستمتاع بحدث جديد لا يفوّت على حلبة كورنيش جدة، كما أعرب سموه عن تطلعه بشكل خاص لرؤية السائق أحمد بن خنين في مشاركته الأولى في البطولة، مؤكداً سموه أن ذلك يمثل فرصة فريدة لمشاهدة سائق سعودي ينافس مع أفضل السائقين في العالم.

وقال سموه: “نسعى لمنح الجمهور تجربة رياضية وترفيهية لا تنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع لسباق بطولة العالم للسيارات السياحية في حلبة كورنيش جدة، ونتطلع إلى رؤية هذه السلسلة الرائعة على مسار الحلبة الجديد، والاستمتاع بالحماس والإثارة التي توفره سباقات بطولة العالم للسيارات السياحية والتي ستكون إضافة مهمة لفعالياتنا الرياضية في المملكة العربية السعودية”.

وسينضم السائق السعودي أحمد بن خنين، إلى قائمة المتنافسين في بطولة العالم للسيارات السياحية في حلبة كورنيش جدة، حيث تمت دعوته أحمد للمشاركة في عطلة نهاية أسبوع السباق وتشكّل مشاركة أحد سائقي السباقات السعوديين في البطولة إضافة قوية لمحبي السباقات في السعودية إذ تعد المرة الأولى التي يشارك فيها سائق سعودي في بطولة العالم للسيارات السياحية.

واستحدثت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة للحدث، مساراً مختصراً بطول 3.45 كم ومتوافقاً مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات من الدرجة الثالثة داخل حلبة كورنيش جدة إلى جانب اختصار جديد في بداية المنعطف الرابع، ليزيد من حماس السباق على أسرع حلبة شوارع في العالم، وموطن سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 منذ عام 2021، وستكون سلسلة بطولة العالم للسيارات السياحية “دبليو تي سي آر”، هي السباق الأول على هذا المسار الجديد.

وستوفر البطولة حماساً وإثارة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وستكون حافلة بالفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع الحاضرين. وتنقسم فعاليات سلسلة بطولة العالم للسيارات السياحية إلى 3 حصص للتجارب، إلى جانب حصة تأهيلية على ثلاث مراحل بنظام خروج المغلوب بالإضافة إلى سباقين رئيسيين، الأول لمدة 30 دقيقة + لفة واحدة، والآخر 25 دقيقة + لفة واحدة.

ويشهد سباق اللقب منافسة قوية بين الإسباني ميكيل أزكونا سائق هيونداي والمتصدر برصيد 241 نقطة، مع الأرجنتيني نيستور جيرولامي سائق هوندا في المركز الثاني برصيد 206 نقطة، والبريطاني روبرت هوف سائق كوبرا في المركز الثالث برصيد 187 نقطة، ومع احتدام الصراع في الصدارة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحسم اللقب خلال عطلة نهاية الأسبوع في جدة.

وإلى جانب الإثارة والحماس على مسار حلبة السباق، سيحظى الجمهور أيضاً بتجربة ممتعة مع نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، برعاية بترومين. ويعد النادي أحد أكثر الأندية تميزاً في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لأعضاءه مشاركة شغفهم برياضة السيارات والاستمتاع بتجارب القيادة مرة واحدة في العمر في مجموعة من أكثر السيارات روعة في العالم. ومن سباقات الفورمولا 1 إلى بطولة العالم للسيارات السياحية، يعد نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، جزءًا لا يتجزأ من برنامج سباقات الدعم لجميع أنشطة رياضة المحركات في حلبة كورنيش جدة.

وعلاوة على ذلك، سيحظى الجمهور أيضاً بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية المذهلة في مناطق الجمهور العديدة في حلبة كورنيش جدة، حيث يمكن للأصدقاء والعائلة الاستمتاع بالموسيقى الحية وأشهى أنواع الطعام، والعديد من الأنشطة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار، لضمان قضاء عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى للجميع. كما ستتضمن التذكرة جولة خاصة في حارة الصيانة لجميع الجمهور الحاضر يومي السبت والأحد. وستفتح الحلبة أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام “أدرينالين راش كلوب”، فيما سيستمتع محبو ركوب الدراجات في جدة بفرصة فريدة لممارسة هوايتهم على المسار كجزء من الفعاليات الترفيهية المجتمعية خلال عطلة نهاية الأسبوع.