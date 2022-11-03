تتويج الفائزين بمنافسات السهام والإسكواش والرماية

الرياض – الرياض

توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار سمو نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين والفائزات بمنافسات السهام والتي اختتمت منافساتها اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

واستمرت منافسات السهام على مدار 3 أيام بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة، وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبة سارة بن سلوم بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبب للسيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة دلال المقرن، وجاءت اللاعبة هيفاء الخنيزان في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي منافسات الرجال، حسم اللاعب منصور علوي المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي، وجاء فارس العتيبي في المركز الثاني والميدالية الفضية، أمام عبد الرحمن الموسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس المركب للرجال، حصد اللاعب معيض البقمي الميدالية الذهبية والمركز الأول، أمام اليكساندر ايغانتوس في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ عبدالعزيز الروضان في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّ الفائزين والفائزات إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار، الأستاذ مشعل عبد العزيز الحكير رئيس الاتحاد السعودي للسهام، والأستاذ تركي محمد الدربي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للسهام.

كما اختتمت عصر اليوم منافسات الرماية لفئة التراب والتي أقيمت في ميدان الرماية بالأمن العام بمشاركة 56 لاعباً، وحسم فهد المطيري الميدالية الذهبية والمركز الأول، وحلّ دليم جابر القحطاني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء محمد منصور الشريدة في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن سعد بن سعود آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية.

وفي صالة الإسكواش بجامعة الملك سعود، اختتمت اليوم منافسات الإسكواش، التي أقيمت بمشاركة 16 لاعباً، وحصد اللاعب عبدالرحمن مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب محمد آل نصفان الذي حلّ في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حقق اللاعب عبدالعزيز أبورقة الميدالية البرونزية بعد تغلبه على اللاعب حسين الصادق في مباراة تحديد المركز الثالث. وتوّج الفائزين صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأستاذ عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش.

وتختتم مساء اليوم منافسات التنس والتايكوندو والريشة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية.