اول مهرجان لــ المشي للنساء بكورنيش الدمام

الدمام-حمود الزهراني

ينطلق مساء غداً الجمعة أول مهرجانات المشي للنساء في المنطقة الشرقية الذي سيقام لمسافة 1كم بمشارك 200 مشارك من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتنظيم جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية .

و رحب أحمد النباط رئيس جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية بالمشاركين من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة متمنياً لهم التوفيق في مهرجان المشي اليوم كما قدم شكره لوزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية على الدعم والاهتمام والمتابعة لجميع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجمعية متمنياً التوفيق للجميع.