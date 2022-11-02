بوكو تتيح عالم من الإثارة لمحبي الألعاب عبر هاتفي M5 و M5s الجديدين

بوكو توفر تجربة محمولة فريدة من نوعها، ونمط حياة رقمية أكثر سلاسة

توفر POCO M5s متعة فريدة مع تجارب صوتية ومرئية رائعة

الرياض : البلاد

أطلقت شركة بوكو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، هاتفين جديدين في السوق السعودي، بهدف التقديم لعشاق الترفيه المزيد من التجارب الترفيهية ذات جودة عالية، حيث يمكنهم الاستمتاع بأجهزة POCO M5، و POCO M5s، التي تتميز بـــــ POCO M5 powerhouse، وتضم قائمة من الألعاب الفريدة، في حين يوفر POCO M5s تجربة ترفيهية شاملة، تجمع بين احتياجات الكاميرا، والصوت، والبطارية.

وقد تمكنت بوكو من جمع الميزات التقنية، التي اشتهرت بها، في هاتفي POCO M5، و POCO M5s، وهو الأمر ذاته الذي عبر عنه رئيس تسويق المنتجات في شركة بوكو العالمية Angus Ng، بقوله: يغير ” POCO M5 و POCO M5s الصورة النمطية للهواتف التي تدعم تجربة لعب رائعة أو تجربة سمعية وبصرية، حيث يعد الهاتفين الجديدين شهادة حقيقية على جهود فريقنا الحثيثة لإطلاق المنتجات المبتكرة والمبدعة لعشاق التكنولوجيا وبأسعار معقولة”.

POCO M5… استمتع باللعب باستخدام معالج رائد بمعمارية 6 نانومتر وشاشة ديناميكية

تم دعم هاتف POCO M5 بشريحة MediaTek Helio G99 المتقدمة، حيث يوفر POCO M5 تجربة ألعاب سلسة رائعة، مبنية على عملية تصنيع 6 نانومتر، تشتمل على مجموعة من الشرائح القوية، التي تعتمد على معالج ثماني النواة، مع اثنين من Cortex-A76 عالي الأداء، بسرعة تصل إلى 2.2 جيجا هرتز، حيث يأتي ذلك بجانب Arm Mali G57 GPU معالج رسومات ثلاثي الأبعاد ، وهو نظام كامل لممارسة ألعاب أكثر ذكاءً، في حين تتحكم Game Turbo 5.0 في وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة، وتحسينها لدعم اللعب الثابت، حتى في الألعاب ذات التحميل الثقيل، حيث يمكن للنظام أن يتعرف على ما إذا كنت في منتصف اللعبة، بحيث لا تؤدي رسالة مفاجئة إلى خروجك من اللعبة، وذلك من خلال ظهور نافذة فرعية.

وبالنظر إلى وجود شاشة DynamicSwitch 90 هرتز، يمكن لـ POCO M5 تبديل معدل تحديث الشاشة ديناميكياً، والتكيف مع معدل تحديث سريع جداً لعناوين ألعاب عالية الإطار، بينما يمكن أن يتحول إلى إبطاء تشغيل الفيديو، لتوفير الطاقة، إضافة إلى ضمان اللعب المستدام والطويل، مع إطالة عمر البطارية.

ومن خلال شاشة Full HD + DotDrop مقاس 6.58 بوصة، يوفر POCO M5 دقة ألوان نابضة بالحياة، ورسومات واضحة، وبالإضافة إلى معدل أخذ العينات اللمسي الذي يبلغ 240 هرتز، ويعمل POCO M5 على تسريع التجربة الإجمالية ويساعد بشكل كبير في الألعاب سريعة الخطى، مع استجابة لمس أسرع، حيث يأتي POCO M5 مع ميزات عملية مثل شاشة Sunlight، والتي تتيح لك ممارسة الرياضة في الهواء الطلق والاستمتاع بلعبتك بشكل مريح في الحديقة أو بجانب المسبح.

بالإضافة إلى طريقة اللعب، يعد POCO M5 مثالياً أيضاً لعشاق التصوير الذين يرغبون في التقاط صور لا تنسى، حيث تم تزويد الهاتف بمصفوفة كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل لاكتشاف العمق في الوقت الفعلي، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور قريبة. وسواء كنت ترغب في التقاط الإثارة لركوب الأمواج في البحر، أو التقاط صورة مقربة مثالية للأعمال الفنية في الشوارع، تأكد أن هاتف POCO M5 سيدعمك تماماً.

علاوة على ذلك، تعمل بطارية POCO M5 ذات السعة العالية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع بقوة 18 واط لساعات طويلة، حيث ليست هناك حاجة للقلق من انخفاض البطارية على مدار اليوم، وهو الأمر الذي يمكنك من اللعب أثناء التنقل، أو أداء جميع مهامك اليومية.

POCO M5s يعد مركزاً للترفيه

عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور ومحتوى الفيديو، يمكن لنظام الكاميرا الخلفية الرباعية POCO M5s تسجيل مقاطع فيديو مذهلة بدقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، كما يشتمل الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل لالتقاط صور جميلة لأفق المدينة أو مشهد الجبال، كما تحتوي الكاميرا على مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لاكتشاف العمق أو التقاط صور مقربة مفصلة للألوان المائية، وهو الأمر الذي تتميز به الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل للحصول على صور سيلفي رائعة، وجودة فيديو عالية الدقة مع الأصدقاء والعائلة.

علاوة على ذلك، فإن مجموعة من ميزات التصوير، وتصوير الأفلام الذكية تساعدك على التعبير عن نفسك، حيث يمكنك التقاط صور رائعة في الليل، والتقاط صور بورتريه مذهلة، وإنتاج مقاطع فيديو احترافية بفواصل زمنية أو بطيئة الحركة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

كما يأتي POCO M5s مزوداً بشاشة رائعة مقاس 6.43 بوصة بدقة Full HD+ من نوع AMOLED، لمشاهدة العروض والألعاب الرياضية أو عرض مقاطع الفيديو، أو تشغيل الموسيقي، حيث تم تصميم الهاتف بمكبرات صوت مزدوجة، لتوفير تجربة صوتية ومرئية فريدة، مما يزيد من متعة تشغيل إصدار الفيديو الموسيقي الجديد للفنان المفضل لديك أو الاستمتاع بمشاهدة فيلمك المفضل، كما يمكنك الاستمتاع بمرئيات POCO M5s السلسة وأداء الألوان الممتاز، التي تحتوي على ميزات رائعة لتعزيز راحة المستخدم، مثل مستشعرات الإضاءة المحيطة بزاوية 360 درجة لضبط سطوع الشاشة حتى تتمكن من الاستمتاع ببث مباشر كامل دون إجهاد العين.

ولكونه مزوداً بشريحة MediaTek Helio G95، يتمتع POCO M5s بقوة تمكنك من الاستمتاع في عالم الصوتيات والمرئيات، حيث يتيح الهاتف الاقتران بين أداء الرسومات السلس، والكفاءة، والتصوير بالكاميرا، وتجارب سلسة، كما تم تزويد الهاتف ببطارية عالية السعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، توفر ما يصل إلى 12 ساعة من المتعة دون انقطاع، أو يوم ونصف من المكالمات الصوتية بدون توقف، كما يمكن أن تستمر لمدة شهر في وضع الاستعداد.

توفر المنتج:

سيتم توفر هاتف POCO M5 باللونين (الأسود والأخضر)، بإصدار (6 + 128 جيجابايت) بسعر (899 ريال سعودي)، وسيكون متاح بسعر (749 ريال سعودي) خلال فترة العرض بين 1 نوفمبر حتى 7 نوفمبر. متوفر لدى أمازون.

وسيتم توفر هاتف POCO M5s بثلاثة ألوان (أزرق، رمادي، أبيض)، بإصدار (6 + 128 جيجابايت) بسعر (999 ريال سعودي)، وسيكون متاح بسعر (749 ريال سعودي) خلال فترة العرض بين 10 نوفمبر حتى 30 نوفمبر. متوفر حصرياً لدى نون.

عن POCO:

POCO هي علامة تجارية شبابية مستقلة سطع نجمها من شركة شاومي. وحتى الآن، دخلت POCO إلى أكثر من 91 سوقًا عالميًا. وفي عام 2021، بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية من POCO إلى 23 مليون شحنة. حاليًا، تمتلكPOCO منتجات مستقلة وفريق مبيعات وقسم التسويق الخاص بها، والموارد المصنعية المشتركة مع شاومي وخدمات ما بعد البيع. تعتبر POCO العلامة التجارية المتخصصة بمنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية، وتستند إلى فلسفة “ما تحتاجه بالضبط، وأكثر” مع التركيز بشكل أساسي على متطلبات وإيجاد حلول لعشاق ومتابع. POCO ثقافتها مبنية على السعي الدؤوب لمواكبة تطورات التكنولوجيا التي يحتاجها متابعين الشركة، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار وتحديثات المنتج المستمرة للوصول إلى التطور المرجو.