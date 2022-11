ما حقيقة إصابة الألماني مانويل نوير بالسرطان؟

تحدثت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن حارس مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير (33 عامًا) أصيب بمرض سرطان الجلد.

وبالرجوع إلى الصحافة الألمانية، وبالتحديد إلى يومية”بيلد” واسعة الانتشار، فإن إصابة نوير بسرطان الجلد إصابة قديمة حدثت في الأشهر الماضية.

وعليه، فإن نوير أصيب بالسرطان وخضع لـ3 عمليات جراحية في الوجه وتماثل للشفاء، لكن بعض الآثار الجانبية قد عاودته في الأيام الحالية.

ومن المقرر أن يكون نوير قائد منتخب ألمانيا في كأس العالم قطر 2022، ولا مشكلة في مشاركته بالبطولة بحسب تصريحات المدرب هانز فليك.

وثار تساؤل.. لماذا أعلن نوير عن إصابته بالسرطان في الوقت الحالي طالما أن الإصابة كانت منذ أشهر؟ بحسب “بيلد” فإن الأمر له سببان واضحان؛ الأول أن بعض الآثار الجانبية عاودت نوير هذه الفترة، والثاني أن اللاعب يشارك في حملة إعلانية للترويج لمنتجات وقاية من سرطان الجلد.

وظهر نوير في مقطع فيديو رفقة لاعبة التنس، أنجيليكا كيربر التي تعاني من سرطان الجلد، للترويج لأحد مستحضرات التجميل في ألمانيا.

Manuel Neuer reveals that he had skin cancer on his face and that he was operated three times.

"In my case it's skin cancer on my face, which has required three surgeries", Neuer revealed on Instagram pic.twitter.com/d1RIpxll3J

