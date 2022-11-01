المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني يبحث توسيع الفرص التجارية والاستثمارية

جدة : البلاد

عقدت الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 2022م المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بحضور كبار مسئولين من اليونان والدول العربية إضافة الى السفراء العرب لدى اليونان وعلى رأسهم سعادة السفير السعودي لدى اليونان الدكتور سعد العمار.

وقد مثل المملكة العربية السعودية في المنتدى سعادة المهندس عمر بن أحمد باحليوه نائب رئيس مجلس الإدارة للجنة التجارة الدولية , كما شارك من القطاع الخاص السعودي سعادة المهندس خالد العثمان.

وتناول برنامج المنتدى مجالات عمل وقطاعات محط اهتمام قطاع الاعمال من الجانبين العربي واليوناني، حيث قدم نخبة من المختصين من الجانبين الفرص التجارية والاستثمارية بن اليونان والبلاد العربية.

وخلال الجلسة الافتتاحية تحدث المهندس عمر باحليوه عن الاقتصاد السعودي والرؤية 2030 وكذلك المشاريع الكبرى في المملكة مثل مشروع نيوم وذي لاين ومشروع البحر الأحمر آمالا مشروع العلا وواجهة الدرعية ومشروع القدية والسودة إضافة الى المشاريع الاخرى الواعده في المملكة،

كما تحدث المهندس عمر عن متانة الاقتصاد السعودي وقوته كأكبر إقتصاد في الشرق الاوسط إذ من المتوقع أن يبلغ الناتج الاجمالي المحلي الى ترليون دولار في عام2022م كما تحدث عن حجم الانفاق المتوقع الى عام 2030 وبرامج شريك وندلب وسلاسل الامدادات الاستراتيجية الصناعية والشرق الأوسط الأخضر.

ومن ناحية أخرى تم التطرق الى كون المملكة أصبحت مركزا محوريا للطاقة في العالم من حيث الوقود الاحفوري وكذلك الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية للأغراض السلمية وطاقة الرياح.

وفي مشاركته تحدث المهندس خالد العثمان عن التصاميم ومشاريع البنية التحتية وتطور صناعة البناء في المملكة العربية السعودية.

وعقد خلال المنتدى لقاء بين مجتمع الاعمال والسفراء العرب لدى اليونان حيث تطرق الحوار حول الفرص المتاحة للطرفين في اليونان و البلاد العربية.

وقد تكلل هذا المنتدى بالنجاح الباهر حيث بلغ الحضور أكثر من 450 شخص من كافة المجالات العربية واليونانية.