جدة يونايتد يضرب موعدًا مع الوحدة في نهائي سلة السيدات بالألعاب السعودية

جدة- البلاد

ضرب فريق جدة يونايتد موعدًا مع فريق الوحدة في نهائي مسابقة كرة السلة للسيدات التي تقام على صالة نادي الهلال، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022 التي تحتضنها الرياض حتى السابع من الشهر الجاري.

فريق جدة يونايتد نجح في التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فريق الاتحاد 57/61 بعد لقاء مثير، شهد تألق لاعبات جدة” ديمة فطاني وفهدة السليمان وريم الميمان”. فيما فاز فريق سيدات الوحدة على النصر في نصف النهائي الآخر.

وكان فريق جدة يونايتد قد أنهى الدور الأول حاصدا العلامة الكاملة بعد فوزه بمبارياته الثلاث على فرق سيدات الرياض والنصر والشعلة.