الرياضة

جدة يونايتد يضرب موعدًا مع الوحدة في نهائي سلة السيدات بالألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1444 هـ       1 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
ضرب فريق جدة يونايتد موعدًا مع فريق الوحدة في نهائي مسابقة كرة السلة للسيدات التي تقام على صالة نادي الهلال، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022 التي تحتضنها الرياض حتى السابع من الشهر الجاري.

فريق جدة يونايتد نجح في التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فريق الاتحاد 57/61 بعد لقاء مثير، شهد تألق لاعبات جدة” ديمة فطاني وفهدة السليمان وريم الميمان”. فيما فاز فريق سيدات الوحدة على النصر في نصف النهائي الآخر.

وكان فريق جدة يونايتد قد أنهى الدور الأول حاصدا العلامة الكاملة بعد فوزه بمبارياته الثلاث على فرق سيدات الرياض والنصر والشعلة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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