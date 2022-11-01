الأخضر يواصل تدريباته ويستعد لخوض وديته الرابعة أمام منتخب آيسلندا

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب “سلمان الفرج” في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء، كما شارك اللاعب “زكريا هوساوي” في التدريبات الجماعية بعد انتظامه بمعسكر الأخضر. فيما اكتفى اللاعب “صالح الشهري” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الفخذ.

ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الإمارات”.