أخضر الصم يعود للوطن بعد تحقيق برونزيتين في الأولمبياد العالمي للبولينج

متابعة – محمد الجليحي

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني اليوم الاثنين بمطار جدة الدولي رئيس وأعضاء بعثة المنتخب السعودي للبولينج لرياضة الصم بعد عودتهم من العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد ختام مشاركتهم في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ أكتوبر الماضي، وحقق المنتخب السعودي خلال مشاركته ميداليتين برونزيتين في منافسات الزوجي وفي منافسات الفرق.

وتم استقبال أفراد البعثة بالورود، بحضور مدير المكتب التنفيذي والعلاقات العامة بمطار جدة ونائب نادي جدة للصم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحبي رياضة الصم.

ونقل القحطاني خلال الاستقبال لرئيس وأعضاء البعثة تهنئة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي على ما تحقق من إنجاز، مقدماً شكره لهما على ما قدماه خلال هذه المشاركة العالمية.