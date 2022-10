الرياضة في دوري يلو.. الحزم يستقبل الرياض.. وهجر يواجه الساحل

حائل- خالد الحامد

تنطلق غدًا “الاثنين” مباريات الجولة العاشرة من دوري “يلو” للدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات؛ إذ يواجه هجر ضيفه الساحل، ويلتقي العروبة بالقيصومة، ويستقبل الحزم نظيره الرياض في واحدة من أقوى مواجهات الجولة.

العروبة VS القيصومة

بمعنويات جيدة، يستقبل العروبة الحادي عشر برصيد 11 نقطة ضيفه القيصومة على ملعبه بالجوف، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على الساحل في الجولة المنصرمة، ويأمل بتحقيق نتيجة إيجابية داخل قواعده والتقدم في سلم الترتيب، فيما يسعى القيصومة سابع الترتيب برصيد 14 نقطة لحصد نقاط اللقاء، بعد فوزه الماضي على أحد، للدخول في دائرة المنافسة.

هجر VS الساحل

بنشوة الانتصار الماضي، يخوض هجر مباراة قوية أمام ضيفه الساحل؛ حيث يأمل هجر عاشر الترتيب برصيد 10 نقطة في استثمار الفرصة أمام ضيفه وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد فوزه على العين في الجولة المنصرمة، فيما يسعى الساحل صاحب المركز التاسع بعشر نقاط لترتيب أوراقه وتعويض خسارته الماضية أمام العروبة، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده. الحزم VS الرياض

على ملعبه بالرس، يستقبل الحزم ضيفه الرياض، في قمة الجولة بطموحات متقاربة ويطمح المضيف ثالث الترتيب برصيد 17 نقطة لتسجيل فوز جديد في الدوري، بعد فوزه في الجولة المنصرمة على الأخدود، واقترابه من صدارة الترتيب، فيما يدخل ضيفه الثقيل الرياض الرابع عشر برصيد 10 نقاط وسط تذبذب في نتائجه، ويطمح اليوم لتسجيل انتصار بعد خسارتين من الأهلي وجدة، رغم صعوبة المهمة خارج ملعبه. يملك الطرفان لاعبين مميزين وهو ما سيمنح اللقاء قوة وإثارة أكبر.