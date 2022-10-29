أخضر الصم يحقق البرونزية الثانية في الأولمبياد العالمي للبولينج بماليزيا

متابعة – محمد الجليحي
حقق المنتخب السعودي للصم اليوم السبت الميدالية البرونزية في منافسات الفرق رباعي في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج، الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢م الجاري.
وجاء تحقيق المنتخب السعودي للبرونزية بعد أن حل في المركز الثالث في منافسات الفرق؛ حيث حقق المركز الأول منتخب كوريا الجنوبية وحصد لاعبوه الميدالية الذهبية وجاء منتخب ماليزيا في المركز الثاني وحصد لاعبوه الميدالية الفضية، والأخضر في المركز الثالث وحصد لاعبوه البرونزية، ومنتخب تايبيه في المركز الثالث مكرر وحصد لاعبوه كذلك البرونزية.
مثل المنتخب في مسابقة الفرق اللاعبون “بسام عريف وباسم عريف وبلال عريف وفهد الرميح ومحمد عريف وعبد الله الرميح” ويمثل فريق السيدات في هذه البطولة اللاعبات ” لجين النجار ودعاء بخاري ودعاء العرياني ومروج النويهي ” ويشرف المدرب ماجد العصيلاني على المنتخب فنياً.
وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية للمنتخب في البطولة، بعد أن حقق الميدالية البرونزية الاثنين الماضي في منافسات الزوجي ويشارك في البطولة 21 منتخبا.
من جانبها، هنأت رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم فايزة نتو اللاعبين وأعضاء المنتخب بتحقيق هذا الإنجاز متمنية لهم التوفيق في منافسات الأساتذة غدا الأحد، وتحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن في هذا المحفل الدولي للصم.
ونوهت فايزة بدور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد القحطاني ومتابعته واهتمامه بكل تفاصيل المنتخب، مقدمة شكرها إلى القيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهما واهتمامهما المستمر لرياضة الصم.