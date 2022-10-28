الأهلي المصري يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر المصري

متابعة- محمود العوضي
توج فريق الأهلي المصري بكأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في النسخة رقم 19 من البطولة.
سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة بفضل التمركز الجيد واللعب من لمسة واحدة، ولاحت للفريق أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة إلى جانب التوفيق غير العادي لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك الذي نجح في منع شباكه من الاهتزاز أمام أنياب الأهلي الهجومية في أكثر من فرص محققة.
سجل هدفي الأهلي برونو سافيو في الدقيقة 39 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
بهذا الفوز يتوج الأهلي بكأس السوبر المحلي للمرة 12 في تاريخه والسادسة على حساب الزمالك.
الشناوي ومؤمن زكريا .. لقطة رائعة أثناء تتويج الأهلي #كلاسيكو_العرب #السوبر_المصري #الزمالك_الأهلي pic.twitter.com/A0xLvXeua8
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2022
الزمالك 0-2 الأهلي
كأس السوبر المصري
شاهد الهدفين #السوبر_المصري #الزمالك_الأهلي pic.twitter.com/TZiLbaLH3x
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2022