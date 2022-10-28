الرياضة

الأهلي المصري يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر المصري

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1444 هـ      28 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
توج فريق الأهلي المصري بكأس السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في النسخة رقم 19 من البطولة.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة بفضل التمركز الجيد واللعب من لمسة واحدة، ولاحت للفريق أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة إلى جانب التوفيق غير العادي لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك الذي نجح في منع شباكه من الاهتزاز أمام أنياب الأهلي الهجومية في أكثر من فرص محققة.

سجل هدفي الأهلي برونو سافيو في الدقيقة 39 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الفوز يتوج الأهلي بكأس السوبر المحلي للمرة 12 في تاريخه والسادسة على حساب الزمالك.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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