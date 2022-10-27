مستثمر أجنبي ضمن 42 مرشحاً لعضوية مجلس إدارة غرفة جدة

جدة – عبدالهادي المالكي

كشفت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة وصول أعداد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ 23 “1448-1444هـ” لـ 42 مرشحاً منهم 3 سيدات؛ فيما شهدت الترشيحات ولأول مرة في تاريخ الغرفة دخول مستثمر أجنبي في منافسة الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح رئيس اللجنة محمد بن أحمد المالكي أن سير عملية استقبال طلبات المرشحين تمت بكل انسيابية على مدى 24 يوماً؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني ‪voting.mc.gov.sa‬؛ وفق الشروط واللوائح التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية؛ شاملاً الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة مختلف أطياف مجتمع الأعمال.