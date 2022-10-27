سفير اليابان :معرض الأنمي السعودي دعم لمسيرة العمل المشترك

الرياض – غدير الطيار

أكد السفير الياباني السيد فوميو إيواي خلال المؤتمر الصحفي الخاص افتتاح معرض الانمي السعودي أن المعرض يأتي تجسيداً للمشاريع التعاونية في إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، التي انطلقت خلال زيارةٌ كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لليابان عام 2017، بهدف إنشاء وتطوير شراكات إستراتيجة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم السفير الياباني شكره وتقديره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على إقامة معرض الأنمي السعودي ضمن موسم الرياض 2022، ودعم مسيرة العمل السعودي الياباني المشترك، مؤكداً اعتزازه وفخره بشعبية الأعمال اليابانية في المملكة وباقي أنحاء العالم.