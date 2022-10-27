دورة للقدرات بمكتب تعليم وسط جدة بنات

جدة- البلاد

ينظم مكتب التعليم بوسط جدة – بنات حاليا دورة تدريبية مسائية عن بعد مدتها ٥ أيام في مجال القدرات العامة لطالبات الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وقالت مديرة مكتب تعليم وسط جدة ا.نجلاء ايشان إن الدورة التي ينفذها كل مني شعبتي الرياضيات واللغة العربية إلى تعريف الطالبات وتدريبهن على استراتيجيات وفنيات الإجابة على أسئلة اختبارات القدرات العامة و استرجاع الاساسيات المعرفية والمهارات الرياضية واللغوية اللازمة.

إضافة إلى تمكينهن من التطبيق العملي لها في النماذج الاختبارية التجريبية التي يتضمن برنامج الدورة التدريب عليها .. وتتبنى الدورة – التي يستفيد منها اضافة إلى الطالبات الطلاب الراغبون في الالتحاق – هدف تحقيق درجات مرتفعة في اختبارات القدرات العامة بما يؤهلهم للقبول في الجامعات وغيرها.

وذكرت منسقة الدورة بالمكتب لشعبة الرياضيات ا.ملك غروي ان مكتب تعليم الوسط ينفذ هذه الدورة المجانية اسهاما تعليميا اجتماعيا…وانه التحق بها و استفاد منها العام الماضي قرابة ١٠٠٠ طالب وطالبة ومن المتوقع ان يستفيد منها العدد نفسه هذا العام.. وذكرت الغروي انه سبق هذه الفعالية دورة تدريبية ولقاءات و ورش عمل موجهة لمعلمات المرحلة الثانوية بهدف التنفيذ الفعّال للتدريب على القدرات بالمدارس